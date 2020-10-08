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Масочный режим, но без респираторов: МАУ обновляет правила безопасности

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 15:19
Масочный режим, но без респираторов: МАУ обновляет правила безопасности Фото: самолеты (wikimedia by)
Автор: Анастасия Рокитна

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновляет правила безопасности. Компания вводит масочный режим для всех пассажиров от 6-ти лет.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Масочный режим, но без респираторов: МАУ обновляет правила безопасности

Обновленные правила вступают в силу с понедельника, 12 октября. МАУ внесла следующие изменения:

  • Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;

  • Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;

  • Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Напомним, МАУ с 1 октября запустит пять новых международных рейсов из Киева.

РБК-Украина также писало, что авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов Киев - Берлин с конца октября.

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