Масочный режим, но без респираторов: МАУ обновляет правила безопасности
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновляет правила безопасности. Компания вводит масочный режим для всех пассажиров от 6-ти лет.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Обновленные правила вступают в силу с понедельника, 12 октября. МАУ внесла следующие изменения:
- Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;
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Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;
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Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.
Напомним, МАУ с 1 октября запустит пять новых международных рейсов из Киева.
РБК-Украина также писало, что авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов Киев - Берлин с конца октября.