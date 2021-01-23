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Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня

Новость на русском → Україна, Субота 23 січня 2021 14:35
Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна виходить з посиленого карантину з 25 січня. По всій країні повертаються обмеження, що діяли в грудні 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Тelegram.

"Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю", - написав він.

Шмигаль також зазначив, що вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник, тому залишаються вимоги щодо маскового режиму, соціальної дистанції та дезінфекції.

Що забороняється з 25 січня

  • проведення свят в освітніх установах;
  • проведення банкетів;
  • робота кінотеатрів з числом глядачів в залі більше 50% від місць;
  • робота кафе і ресторанів з 23:00 до 07:00;
  • робота спортзалів, якщо число відвідувачів на 20 кв. метрів більше однієї людини.

Таким чином, хоч і з обмеженнями, але відновлюється робота ТРЦ, непродовольчих магазинів, кафе, ресторанів, фітнес-центрів і кінотеатрів. Продовжує діяти масочний режим, а на вулиці необхідно мати при собі документи.

Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня

Нагадаємо, жорсткий карантин в Україні був введений з 8 по 24 січня включно. На цей період по всій країні були закриті ТРЦ, заклади громадського харчування, кафе, ресторани, кінотеатри та театри. Разом з тим, свою роботу продовжували продуктові магазини, АЗС, банки, пошта.

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Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня
РБК-Українаінформаційне агентство Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня
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