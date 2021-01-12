ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маск більше не найбагатша людина в світі. За добу втратив мільярди

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 12 січня 2021 10:56
Маск більше не найбагатша людина в світі. За добу втратив мільярди Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Засновник компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск за минулу добу втратив близько 13,5 млрд доларів. Це призвело до того, що він більше не є найбагатшою людиною.

Це випливає з рейтингу Forbes, який оновлюється в режимі реального часу.

Повідомляється, що тепер статки Маска оцінюються в 176,2 млрд доларів, що на 6 млрд менше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса.

При цьому майже всі мільярдери з топ-20 за минулу добу понесли збитки. Зокрема, статки Безоса скоротилися на 3,6 млрд доларів, власник бренду Louis Vuitton Бернард Арно втратив 1 млрд доларів, засновник Facebook Марк Цукерберг - 3,9 млрд доларів.

Нагадаємо, 7 січня Маск обійшов Безоса і став найбагатшою людиною на тлі зростання акцій компанії Tesla. При цьому на початку 2020 року він зі статком близько 27 млрд доларів ледь входив до топ-50 найбагатших людей світу. На 9 січня 2021 року його статки оцінювалися в понад 200 млрд доларів.

Він вже заявив, що готовий розпродати своє майно заради заселення Марса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Tesla SpaceX Илон Маск состояние
NEWS
Україна може ввести свідоцтва про проведення COVID-вакцинації: що це означає
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україна може ввести свідоцтва про проведення COVID-вакцинації: що це означає
DAILY
Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19