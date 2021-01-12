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Маск больше не самый богатый человек в мире. За сутки потерял миллиарды

Новина українською → Вашингтон, Вторник 12 января 2021 10:56
Маск больше не самый богатый человек в мире. За сутки потерял миллиарды Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск за минувшие сутки потерял около 13,5 млрд долларов. Это привело к тому, что он больше не является самым богатым человеком.

Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Сообщается, что теперь состояние Маска оценивается в 176,2 млрд долларов, что на 6 млрд меньше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса.

При этом почти все миллиардеры из топ-20 за минувшие сутки понесли убытки. В частности, состояние Безоса сократилось на 3,6 млрд долларов, владелец бренда Louis Vuitton Бернард Арно потерял 1 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг - 3,9 млрд долларов.

Напомним, 7 января Маск обошел Безоса и стал самым богатым человеком на фоне роста акций компании Tesla. При этом в начале 2020 года он с состоянием около 27 млрд долларов едва входил в топ-50 богатейших людей мира. На 9 января 2021 года его состояние оценивалось в более 200 млрд долларов.

Он уже заявил, что готов распродать свое имущество ради заселения Марса.

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