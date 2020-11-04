Марків повернувся в Україну

Український військовий Віталій Марків, якого вчора виправдав міланський суд, уже сьогодні повернувся в Україну. Він прибув літаком.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Марків прилетів в Україну разом з українською делегацією.

Оновлено: на брифінгу Марків сказав, що разом з адвокатами будуть чекати остаточного висновку касації.

"Відповідальність мають понести люди, які намагалися зганьбити ЗСУ та український народ", - сказав Марків.

Своєю першою задачею він назвав продовження служби в ЗСУ.

Фото: Арсен Аваков та Віталій Марків (facebook.com)

Нагадаємо, 3 листопада український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокель під час бойових дій на Донбасі.

Раніше італійський суд визнав українського нацгвардійця Марківа винним у вбивстві італійського журналіста. Українець був засуджений до 24 років позбавлення волі. Українська сторона оскаржувала це рішення в Апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення щодо звільнення українського військового.

Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розраховував на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.