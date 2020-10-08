Ляшко про ситуацію з COVID-19: попереду у нас нелегкий період

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко впевнений, що у ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні попереду нелегкий період. Пом'якшити його зможе тільки дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Чернівецькій ОДА.

За його словами, комплексні рішення і підходи до подолання коронавірусної хвороби - це єдиний вихід спокійно пройти епідемію.

"Я розумію, що важко, я розумію, що це триває вже тривалий час. Але попереду у нас досить нелегкий період... Ви всі бачите, що епідеміологічна ситуація ускладнюється у всьому світі, в тому числі і на території України", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що ситуація з COVID-19 покращувалася вже через тиждень у тих карантинних зонах, де дотримувалися всі обмеження.

Крім того, він назвав умову повернення до жорсткого карантину в Україні. За його словами, це відбудеться в тому випадку, якщо ліжко-місця в лікарнях будуть заповнені пацієнтами з COVID-19, але на сьогодні Міністерство охорони здоров'я прораховує варіанти.