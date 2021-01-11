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Ляшко розповів, коли в Україні може початися платна вакцинація від COVID-19

Автор: Юлія Струк

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливість вакцинації окремих категорій громадян платно. Поки що Міністерство охорони здоров'я розраховує, що вакцинація буде безоплатною для усіх українців.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.

Заступник глави МОЗ не виключає, що з часом буде можливим вакцинуватися поза чергою на платній основі.

"Ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - сказав головний санлікар і уточнив, що це можна буде зробити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року.

За його словами, зараз усі об'єми викуплені державою.

"Ми ще поки це питання (платної вакцинації, - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у Польщі вакциновані від коронавірусу вже 200 022 людини.

Як писало РБК-Україна, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються у лютому. Договір укладено з китайською фармкомпанією Sinovac Biotech.

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