Ляшко розповів, коли в Україні може початися платна вакцинація від COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливість вакцинації окремих категорій громадян платно. Поки що Міністерство охорони здоров'я розраховує, що вакцинація буде безоплатною для усіх українців.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.

Заступник глави МОЗ не виключає, що з часом буде можливим вакцинуватися поза чергою на платній основі.

"Ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - сказав головний санлікар і уточнив, що це можна буде зробити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року.

За його словами, зараз усі об'єми викуплені державою.

"Ми ще поки це питання (платної вакцинації, - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у Польщі вакциновані від коронавірусу вже 200 022 людини.

Як писало РБК-Україна, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються у лютому. Договір укладено з китайською фармкомпанією Sinovac Biotech.