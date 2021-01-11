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Ляшко рассказал, когда в Украине может начаться платная вакцинация от COVID-19

Новина українською → Украина, Понедельник 11 января 2021 10:44
Ляшко рассказал, когда в Украине может начаться платная вакцинация от COVID-19 Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность вакцинации отдельных категорий граждан платно. Пока Министерство здравоохранения рассчитывает, что вакцинация будет бесплатной для всех украинцев.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

Заместитель главы Минздрава не исключает, что со временем будет возможным вакцинироваться вне очереди на платной основе.

"Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - сказал главный санврач и уточнил, что это можно будет сделать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.

По его словам, сейчас все объемы выкуплены государством.

"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - добавил Ляшко.

Напомним, в Польше вакцинированы от коронавируса уже 200 022 человека.

Как писало РБК-Украина, первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

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