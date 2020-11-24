Ляшко: ПЛР залишається головним методом виявлення COVID-19, потужностей вистачає

Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в Україні залишається основним методом діагностики COVID-19. На сьогодні в країні вистачає потужностей державних лабораторій.

Про це у зверненні на своїй сторінці в Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ПЛР-тести залишаються основними саме для лабораторної діагностики коронавірусної хвороби.

"Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати всіх, кого направляють лікарі. Не чекайте вдома з симптомами по 5-10 днів", - зазначив Ляшко.

Він також закликав українців при перших ознаках ГРВІ звертатися до лікаря, а у разі відмови у проведенні тестування телефонувати на гарячу лінію 0800 60 20 19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сімейні лікарі та бригади будуть виявляти COVID-19 за 15-20 хвилин. Для цього уряд закупить нові експрес-тести на антиген.

Раніше також стало відомо, що Київ не буде проводити масове тестування на COVID-19 за прикладом Словаччини, Польщі (поки тільки планується) і столиці Хорватії.