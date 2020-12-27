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У Львівській області з 30 грудня почне роботу автофіксація порушень ПДР

Новость на русском → Львівська область, Неділя 27 грудня 2020 13:41
У Львівській області з 30 грудня почне роботу автофіксація порушень ПДР Фото: система автофіксації на дорогах (facebook com artem shevchenko)
Автор: Игорь Литвиненко

У Львівській області з 30 грудня починає роботу система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Три камери автофіксації зароблять на автомобільній дорозі М-06 (Київ-Чоп).

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції України.

Камери будуть розміщені:

  • на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ;
  • на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка;
  • на 555 км + 730 автодороги поблизу села Солонка.

"Ці місця були обрані з-за великої кількості виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що після запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та Київській області кількість порушень скоротилася в п'ять разів. Також в три рази зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод на ділянках, де системи були встановлені.

Нагадаємо, в перший день після запуску автофіксації на дорогах Києва здійснили 57 880 порушень швидкості.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді система автоматичної фіксації порушень ПДР початку розпізнавати і автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи").

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