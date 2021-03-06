Львів засипало снігом, а північ попередили про опади: в Україну повернулася зима

У Львів вчора, 5 березня, повернулася зимова погода, місто та область всю ніч та день засипало снігом. Сьогодні сніг пролітає місцями у східних та північних областях та Києві, а завтра снігопади можуть прийти на північ країни.

Як пишуть львівські видання, сьогодні вночі температура повітря у місті опустилася нижче нуля, тому сніг пролежить ще декілька днів.

У неділю, 7 березня, у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, але тільки ввечері. На дорогах України, крім південних областей, можлива ожеледиця.

Температура вночі опускатиметься до 5-10 градусів морозу, у Карпатах похолодає до -11...-13 градусів, а на узбережжі морів прогнозують 1-4 градуси морозу. Вдень термометри покажуть 1-6 градусів тепла, а на Одещині до +9 тепла.

Фото: карти погоди (facebook.com/ukrgmc.official)