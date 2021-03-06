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Львів засипало снігом, а північ попередили про опади: в Україну повернулася зима

Новость на русском → Україна, Субота 06 березня 2021 16:19
Львів засипало снігом, а північ попередили про опади: в Україну повернулася зима Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Львів вчора, 5 березня, повернулася зимова погода, місто та область всю ніч та день засипало снігом. Сьогодні сніг пролітає місцями у східних та північних областях та Києві, а завтра снігопади можуть прийти на північ країни.

Опади завтра прогнозують в Українському гідрометцентрі.

Як пишуть львівські видання, сьогодні вночі температура повітря у місті опустилася нижче нуля, тому сніг пролежить ще декілька днів.

У неділю, 7 березня, у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, але тільки ввечері. На дорогах України, крім південних областей, можлива ожеледиця.

Температура вночі опускатиметься до 5-10 градусів морозу, у Карпатах похолодає до -11...-13 градусів, а на узбережжі морів прогнозують 1-4 градуси морозу. Вдень термометри покажуть 1-6 градусів тепла, а на Одещині до +9 тепла.

Фото: карти погоди (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, на Україну насувається сильний вітер, на заході можливі пориви до 30 метрів на секунду. Синоптики оголосили на завтра штормове попередження.

Додамо, сьогодні у двох східних областях прогнозували сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1...+5 градусів.

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