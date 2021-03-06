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Львов засыпало снегом, а север предупредили об осадках: в Украину вернулась зима

Новина українською → Украина, Суббота 06 марта 2021 16:19
Львов засыпало снегом, а север предупредили об осадках: в Украину вернулась зима Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львов вчера, 5 марта, вернулась зимняя погода, город и область всю ночь и день засыпало снегом. Сегодня снег пролетает местами в восточных и северных областях и Киеве, а завтра снегопады могут прийти на север страны.

Осадки завтра прогнозируют в Украинском гидрометцентре.

Как пишут львовские издания, сегодня ночью температура воздуха в городе опустилась ниже нуля, поэтому снег пролежит еще несколько дней.

В воскресенье, 7 марта, в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, но только вечером. На дорогах Украины, кроме южных областей, возможна гололедица.

Температура ночью будет опускаться до 5-10 градусов мороза, в Карпатах похолодает до -11...-13 градусов, а на побережье морей прогнозируют 1-4 градуса мороза. Днем термометры покажут 1-6 градусов тепла, а в Одесской области до +9 тепла.

Фото: карты погоды (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, на Украину надвигается сильный ветер, на западе возможны порывы до 30 метров в секунду. Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение.

Добавим, сегодня в двух восточных областях прогнозировали снег с дождем. Температура воздуха днем в Украине будет в пределах +1...+5 градусов.

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