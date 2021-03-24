Локдаун в Києві може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт, - Кличко

Якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинено.

Зокрема, про загрозу більш жорсткого локдауна він заявив в контексті того, що на сьогодні громадським транспортом мають користуватися лише ті, кому необхідно добиратися на роботу.

"Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже більше року, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що минулого року велике невдоволення викликало рішення зупинити метро і запровадження спеціальних перепусток на наземному транспорті.