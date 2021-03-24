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Локдаун в Києві може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт, - Кличко

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 12:30
Локдаун в Києві може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт, - Кличко
Автор: РБК-Україна

Якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинено.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, про загрозу більш жорсткого локдауна він заявив в контексті того, що на сьогодні громадським транспортом мають користуватися лише ті, кому необхідно добиратися на роботу.

"Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже більше року, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що минулого року велике невдоволення викликало рішення зупинити метро і запровадження спеціальних перепусток на наземному транспорті.

Відзначимо, обмеження на транспорті в Києві за кількістю пасажирів у салоні діють уже кілька днів, і сьогодні в столиці утворилися величезні черги. У зв'язку з тим, що люди не можуть дістатися до місця призначення, почастішали випадки блокування руху автобусів і тролейбусів.

Також повідомлялося, що якщо епідеміологічна ситуація в Києві не буде поліпшуватися, то можуть ввести спеціальні перепустки на транспорт.

На сьогодні метро працює без обмежень за кількістю пасажирів, а в наземному транспорті має бути заповнено не більше половини місць для сидіння.

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