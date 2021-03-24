Локдаун в Києві може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт, - Кличко
Якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинено.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, про загрозу більш жорсткого локдауна він заявив в контексті того, що на сьогодні громадським транспортом мають користуватися лише ті, кому необхідно добиратися на роботу.
"Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже більше року, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", - заявив Кличко.
Він також зазначив, що минулого року велике невдоволення викликало рішення зупинити метро і запровадження спеціальних перепусток на наземному транспорті.
Відзначимо, обмеження на транспорті в Києві за кількістю пасажирів у салоні діють уже кілька днів, і сьогодні в столиці утворилися величезні черги. У зв'язку з тим, що люди не можуть дістатися до місця призначення, почастішали випадки блокування руху автобусів і тролейбусів.
Також повідомлялося, що якщо епідеміологічна ситуація в Києві не буде поліпшуватися, то можуть ввести спеціальні перепустки на транспорт.
На сьогодні метро працює без обмежень за кількістю пасажирів, а в наземному транспорті має бути заповнено не більше половини місць для сидіння.