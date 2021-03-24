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Локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта, - Кличко

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 12:30
Локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта, - Кличко
Автор: РБК-Украина

Если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать еще более жестким. Не исключено, что транспорт вообще будет остановлен.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, об угрозе более жесткого локдауна он заявил в контексте того, что на сегодня общественным транспортом должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.

"Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", - заявил Кличко.

Он также отметил, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте.

Отметим, ограничения на транспорте в Киеве по количеству пассажиров в салоне действуют уже несколько дней, и сегодня в столице образовались огромные очереди. В связи с тем, что люди не могут добраться до места назначения, участились случаи блокирования движения автобусов и троллейбусов.

Также сообщалось, что если эпидемиологическая ситуация в Киеве не будет улучшаться, то могут ввести специальные пропуска на транспорт.

На сегодня метро работает без ограничений по количеству пассажиров, а в наземном транспорте должно быть заполнено не более половины мест для сидения.

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