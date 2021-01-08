Локдаун у Києві: які обмеження будуть діяти до 24 січня

З п'ятниці, 8 січня, у Києві, як і у всій країні, починає діяти ряд додаткових карантинних обмежень, введених урядом. Вони будуть діяти до 00:00 25 січня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Торгівля та ресторани

У Києві на період локдауну забороняється прийняття відвідувачів у ресторанах, кафе і барах. Заклади громадського харчування зможуть працювати на винос і здійснювати адресну доставку замовлень.

Також забороняється прийом покупців у непродовольчих магазинах, а також робота непродовольчих ринків і ярмарків.

Зможуть працювати і приймати покупців магазини, понад 60% площ яких призначені для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин і пальним.

Торгові центри повинні припинити прийом відвідувачів. Лише за наявності окремого входу магазини, які розміщені в ТРЦ, зможуть здійснювати торгівлю дозволеної групою товарів.

Побутове обслуговування

Забороняється приймати відвідувачів суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері побутового обслуговування населення.

Дозволена робота фінансових установ, а також операторів поштового зв'язку.

Можна здійснювати медичну практику, ветеринарну практику.

Дозволена діяльність автозаправних комплексів (зон без харчування), діяльність з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Робота готелів дозволена, але зони загального харчування в них будуть працювати тільки з 6:00 до 11:00.

Культура, дозвілля, спорт

Забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також прийом відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

Також забороняється діяльність культових споруд і приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів до однієї людини на 5 кв. м. Забороняється проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Забороняється прийняття відвідувачів в спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах. Заборона не стосується спортивних заходів, проте вони повинні проводиться без глядачів.

Новорічні локації

Новорічні локації в Києві припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, в тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок і тому подібне.

Освіта

Забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти.

тобто, в освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня. Після зимових канікул, з 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі.

У звичайному режимі продовжать роботу тільки дитячі садки.

Транспорт

Громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - повинні здійснювати перевезення пасажирів виключно у межах кількості місць для сидіння.

Під час дії жорсткого карантину інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.

Крім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах і у вагонах поїздів.

Державні установи та структури

Державних установ і структур, які розташовані в Києві, рекомендуємо максимально перевести роботу в дистанційний режим.

При цьому центри надання адміністративних послуг будуть надавати нагальні послуги, такі як видача свідоцтв про народження, паспортів тощо.

Нагадаємо, на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5,7 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 тисяч пацієнтів одужали.