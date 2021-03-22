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Локдаун в Німеччині продовжать до 18 квітня, - Spiegel

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Німеччині буде продовжено до 18 квітня. Нинішні обмеження діють до 29 березня, але регіони вже готуються продовжити їх.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела, які ознайомлені з переговорами прем'єр-міністрів федеральних земель з канцлером Ангелою Меркель.

Повідомляється, що на даний момент федеральні землі продовжують давати рекомендації центральному уряду щодо боротьби з COVID. При цьому очікується, що буде дозволено збиратися в кількості не більше п'яти осіб з двох сімей.

Але подальші заходи щодо пом'якшення поки не обговорюються, оскільки зараз у Німеччині спостерігається різке зростання нових випадків захворювання - рівень досяг позначки 107,3 випадки на 100 000 населення.

За даними Spiegel, в проекті переговорів йдеться про те, що перевантаження системи охорони здоров'я Німеччини ймовірне вже в квітні.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження локдауну на весь квітень.

До цього в Німеччині заявили про третю хвилю коронавірусу. Також третя хвиля спостерігається і в інших країнах Європейського союзу.

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Новини України ГерманияАнгела МеркельЛокдаун
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