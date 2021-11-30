Куди звертатися у разі проблем зі створенням COVID-сертифіката: поради МОЗ

Немає даних про вас

Якщо після запиту на створення сертифікату ви отримали відповідь "Немає даних про вас", спробуйте повторити спробу на порталі "Дія". Якщо і там не вдалося, то потрібно звернутися до сімейного лікаря або лікаря, який робив щеплення.

Лікар має перевірити ваші наступні персональні дані:

ПІБ українською та англійською мовами;

РНОКПП;

УНЗР;

дата народження;

актуальний номер телефона.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР. Також потрібно перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігів з профілем іншого пацієнта.

Помилка при генерації сертифіката

Якщо після запиту ви отримали відповідь "Помилка при генерації сертифіката", то потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, щоб вони перевірили ваші персональні дані.

Сертифікат про вакцинацію недоступний

Така проблема виникає у разі, якщо ваші дані ще не внесли до системи. Якщо ви отримали щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Потім оновіть застосунок "Дія" та зробіть повторний запит на генерацію сертифікату або зробіть це на порталі.

Сертифікат не доступний, бо щеплений не в Україні

Якщо вакцинація була проведена закордоном, то "Дія" при генерації сертифікату видасть наступне повідомлення: "Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення".

Наразі особи, які вакцинувалися від коронавірусу за межами України, не можуть сформувати COVID-сертифікат, проте міністерство працює над такою можливістю.

Номер партії вакцини помилковий

У випадку, якщо "Дія" видала помилку "Номер партії вакцини помилковий", вам необхідно звернутися до лікаря, який проводив щеплення та вносив дані в систему, та попросити внести коректні дані. Поки лікар цього не зробить, отримання сертифікату та міжнародного свідоцтва буде неможливим.

На жаль, сталася помилка

Якщо при спробі згенерувати сертифікат випливло сповіщення "На жаль, сталася помилка", то рекомендація одна - звертатися до технічної підтримки порталу та додатку "Дія".