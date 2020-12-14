Кримський винзавод "Масандра" продали майже за 73 млн доларів

В окупованому Криму продали "Масандру" - найбільший винзавод на півострові. Акції підприємства майже за 73 млн доларів придбала дочірня компанія банку "Росія".

Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що "Масандру" викупило ТОВ "Південний проект". На аукціоні стартова ціна склала 5,3 млрд рублів, в результаті винзавод продали за 5,327 млрд рублів або майже за 73 млн доларів.

Зазначимо, в грудні 2017 року ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин "Новий світ".

До об'єднання "Масандра" входять дев'ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи. В 1988 році була занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найбільша скарбниця вин за їх численність та унікальність. "Масандра" є одним з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин.

Ще навесні 2020 року "Массандру" в окупованому Криму оцінювали менш ніж в 10 млн доларів.

Раніше МЗС України попросило іноземні компанії не брати участь в приватизації кримської "Масандри" після того, як стало відомо, що австрійське бюро задіяне в будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.