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Хрещенські морози до 18 градусів, але без снігу: прогноз Укргідрометцентру

Автор: Олександр Білоус

В Україні з 15 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів. Однак снігу синоптики не очікують.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Як зазначив синоптик, в цей період нічні температури опустяться до 13-18 градусів морозу. "Вдень також мінус 10-15 градусів", - сказав він і додав, що на півдні України буде на кілька градусів тепліше.

За прогнозом Укргідрометцентру, снігу в Україні не очікується ані до похолодання, ані під час сильних морозів. Тільки на сході України та в Приазов'ї 13 січня можливий мокрий сніг і вітер.

За прогнозом Укргідрометцентру, в січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року в Києві піднялася до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

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