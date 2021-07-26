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Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання

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Понеділок 26 липня 2021 19:24
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання Фото: голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Лера Полищук

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наприкінці червня переніс операцію на серці. Зараз він знаходиться на апараті штучного дихання.

Про це РБК-Україна сказали в оточенні першого президента.

За словами співрозмовника видання, поки глава української делегації в Тристоронній контактній групі знаходиться в реанімації і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Однак ніяких подробиць тоді не повідомлялося.

При цьому перший президент був відсутній на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

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Леонід Кравчук операция
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