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Кравчук после операции на сердце находится на аппарате искусственного дыхания

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Понедельник 26 июля 2021 19:24
Кравчук после операции на сердце находится на аппарате искусственного дыхания Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Лера Полищук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сейчас он находится на аппарате искусственного дыхания.

Об этом РБК-Украина сказали в окружении первого президента.

По словам собеседника издания, пока глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Однако никаких подробностей тогда не сообщалось.

При этом первый президент отсутствовал на торжественном заседании Верховной рады по случаю Дня Конституции Украины.

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Леонид Кравчук операция
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