КПВВ "Станиця Луганська" закриють на два тижні через карантин

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" буде закритий на два тижні. Причина - запобігання поширення коронавіруса в Луганській області.

Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація.

Обмеження будуть діяти з півночі 15 жовтня до опівночі 1 листопада.

У штабі Операції об'єднаних сил відзначили, що у виняткових випадках соціально-гуманітарного хараткера командування може дозволити проїзд через КПВВ.

Нагадаємо, на початку жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" закривали на кілька днів через масштабні пожежі у Луганській області.

Також в серпні-вересні всі пункти пропуску по лінії розмежування обмежували роботу через розпорядження Кабінету міністрів.

Сьогодні РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано 5133 нових випадки зараження коронавірусом. 65 нових випадків - у Луганській області. Всього в регіоні - 1917 випадків, 26 смертей.