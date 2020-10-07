Компенсації сім'ям жертв катастрофи АН-26 почнуть виплачувати після 15 жовтня

Уряд почне виплати компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи літака АН-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

Про це в Facebook написав голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський.

Він додав, що виплата компенсацій почнеться після завершення службового розслідування Міністерством оборони.

"Міністерство оборони України завершить власне службове розслідування 12 жовтня 2020. Після чого матеріали будуть передані у військові комісаріати і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 очікується початок процесу виплат компенсацій сім'ям загиблих", - написав Уруський.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії у 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, сім'ям жертв катастрофи АН-26 повинні виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Раніше Уруський заявив, що за результатами розслідування катастрофи є питання до організації польоту і діям екіпажу АН-26.