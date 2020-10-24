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Кличко заразився коронавірусом

Новость на русском → Київ, Субота 24 жовтня 2020 17:37
Кличко заразився коронавірусом Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту на COVID-19 Кличко отримав в суботу, 24 жовтня.

Про це мер столиці написав Telegram.

Кличко зазначив, що почуває себе добре. При цьому мер відправиться на самоізоляцію і продовжить працювати з дому.

"Друзі. Коронавірус підкрався в самий невідповідний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогодні, на жаль, невтішний", - написав Кличко.

Мер Києва закликав громадян не нехтувати правилами карантину і не ігнорувати загрозу.

Нагадаємо, в Україні за добу коронавірусом захворіли 7014 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Житомирській і Львівській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що досі продовжує лікуватися в німецькій клініці від коронавірусу мер Харкова Геннадій Кернес. У матеріалі "Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса" повідомлялося, що в разі перемоги чинного мера Харкова, йому необхідно протягом 20 днів подати заяву про реєстрацію його міським головою.

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