Китай і Непал уточнили висоту Евересту. Виявився майже на метр вище

Китай і Непал оголосили точну висоту гори Еверест (Джомолунгми). Висота найвищої гори у світі становить 8 848,86 метри.

Про це повідомляє місцевий сайт Ekhabarnepal.

Цифра вказана 8 грудня у телеграмах, якими обмінялися голова КНР Сі Цзіньпін і президент Непалу Бідхья Деві Бхандарі.

Думки з цього приводу розійшлися в 2015 році - тоді Китай оголосив висоту в 8 844,04 метра проти загальновизнаних 8 848 метрів.

Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметри на рік. Після землетрусу в Непалі навесні 2015 року магнітудою 7,8 з горою відбулися зміни: одні дослідники стверджують, що вона збільшилася на метр, інші - що пік, навпаки, просів.

Дослідники почали збирати нову інформацію про висоту Евересту з грудня 2017 року, і завершили роботу в квітні 2019-го, провівши виміри на найвищій точці гори.

Нагадаємо, в жовтні влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявлений випадок коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в 2015 році непальська влада заявила про плани припинити випуск дозволів на доступ до Евересту для недосвідчених альпіністів.