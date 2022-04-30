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На Київщину несподівано повернуться заморозки: синоптики зробили прогноз на ніч 1 травня

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Київська область, Субота 30 квітня 2022 14:38
На Київщину несподівано повернуться заморозки: синоптики зробили прогноз на ніч 1 травня Фото: 1 травня очікують заморозки на Київщині (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український гідрометеолорогічний центр застеріг мешканців Київської області від небезпечних метеорологічних явищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру у Facebook.

У першу добу травня на території області очікують заморозки на ґрунті. Натомість столиці України цей прогноз не стосується.

"1 травня вночі по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий. Зверніть увагу, що у самому місті Києві заморозки не очікуються!" – йдеться в повідомленні.

На Київщину несподівано повернуться заморозки: синоптики зробили прогноз на ніч 1 травня

Нагадаємо, що в Київській області продовжили комендантську годину до 8 травня.

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