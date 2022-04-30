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В Киевскую область неожиданно вернутся заморозки: синоптики сделали прогноз на ночь 1 мая

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Киевская область, Суббота 30 апреля 2022 14:38
В Киевскую область неожиданно вернутся заморозки: синоптики сделали прогноз на ночь 1 мая Фото: 1 мая ожидают заморозки в Киевской области (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский гидрометеологический центр предостерег жителей Киевской области от опасных метеорологических явлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Укргидрометцентра в Facebook.

В первые сутки мая на территории области ожидают заморозки на почве. В то же время, столицы Украины этот прогноз не касается.

"1 мая ночью по области на поверхности грунта заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый. Обратите внимание, что в самом городе Киеве заморозки не ожидаются!" – говорится в сообщении.

В Киевскую область неожиданно вернутся заморозки: синоптики сделали прогноз на ночь 1 мая

Напомним, что в Киевской области продлили комендантский час до 8 мая.

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