Київська та Сумська області перейдуть до "червоної зони" карантину з 24 березня

Карантин "червоної зони" з 24 березня вводиться у Київській та Сумській областях. Таке рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За результатами засідання з 00:00 24 березня запроваджується "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей. Також на території регіонів діятимуть карантинні заходи, передбачені для цього рівня.

Нагадаємо, Сумська область через погіршення ситуації з COVID потрапила в "червону зону" сьогодні.

А Київська область потрапила в цю зону 21 березня.

У "червоній зоні" заборонено приймання відвідувачів в ресторанах (тільки на винос і з адресною доставкою), робота кінотеатрів, проведення масових заходів, робота спортзалів і фітнес-клубів, непродовольчих ринків, а також відвідування шкіл та інших навчальних закладів. Дитячі садки можуть працювати.

При цьому сьогодні Кабінет міністрів дозволив місцевій владі в "червоній зоні" самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту. На сьогодні в цій зоні, крім вищевказаних регіонів, входять Київ, Житомирська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська та Івано-Франківська області.