У Києві завтра змінить роботу громадський транспорт: маршрути

З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:
Автобуси:
№ 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка - від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) - вул. Гарматна - просп. Перемоги до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
№ 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
№ 39 в напрямку руху до вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська - вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
№ 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську).
№ 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючим маршрутом, далі - вул. Отто Шмідта - вул. Татарська - вул. Нагірна, далі за діючим маршрутом.
Тролейбуси:
№ 34 по трасі: вул. Північна - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Малиновського - вул. Йорданська - вул. Олександра Архипенка - просп. Героїв Сталінграда - просп. Степана Бандери;
№ 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за діючою трасою руху, далі по трасі маршруту № 37.