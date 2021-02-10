RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину

Автор: РБК-Україна

У Києві до кінця поточного тижня будуть закриті садки і школи. Таке рішення прийняли столична влада через негоду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Популярні новини
У МОЗ назвали особливості нового адаптивного карантину 09 лютого 2021
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
Не біологічна зброя: що стало відомо про походження COVID-19 09 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021
На в'їздах у Київ накопичилося 1400 фур. Ускладнено рух снігоприбиральної техніки 09 лютого 2021
В Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів 09 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021

"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, КМДА звернулося до керівників приватних компаній і держустанов.

"Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і державних установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті освіти і науки заявили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають вже третій день. За словами мера міста Віталія Кличка, майже весь комунальний транспорт розчищає сніг у столиці.

Крім того, що в Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено перший рівень небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрКиїв
Читайте також
Морози до 26 градусів: синоптики назвали дату сильного похолодання
Снігопад у Києві посилиться, очікуються хуртовини. Місто скасувало всі ярмарки
Прогноз погоди