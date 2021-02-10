У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину

У Києві до кінця поточного тижня будуть закриті садки і школи. Таке рішення прийняли столична влада через негоду.
"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого", - йдеться в повідомленні.
Крім того, КМДА звернулося до керівників приватних компаній і держустанов.
"Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і державних установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу", - йдеться в повідомленні.
У Департаменті освіти і науки заявили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.
Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають вже третій день. За словами мера міста Віталія Кличка, майже весь комунальний транспорт розчищає сніг у столиці.
Крім того, що в Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено перший рівень небезпеки.