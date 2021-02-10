У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину

"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, КМДА звернулося до керівників приватних компаній і держустанов.

"Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і державних установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті освіти і науки заявили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.