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У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 18:04
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину Фото: термометр на парті (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві до кінця поточного тижня будуть закриті садки і школи. Таке рішення прийняли столична влада через негоду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, КМДА звернулося до керівників приватних компаній і держустанов.

"Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і державних установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті освіти і науки заявили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають вже третій день. За словами мера міста Віталія Кличка, майже весь комунальний транспорт розчищає сніг у столиці.

Крім того, що в Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено перший рівень небезпеки.

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