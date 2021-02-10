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В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 18:04
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину Фото: термометр на парте (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве до конца текущей недели будут закрыты садики и школы. Такое решение приняли столичные власти из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля", - говорится в сообщении.

Кроме того, КГГА обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений.

"Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям вынужденную отсутствие на рабочем месте как удаленную работу", - говорится в сообщении.

В Департаменте образования и науки заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Напомним, в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день. По словам мэра города Виталия Кличко, почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в столице.

Кроме того, что в Украине 10 февраля ожидается гололед, из-за сложных погодных условий объявлен первый уровень опасности.

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