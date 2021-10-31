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У Києві вводять єдиний швидкісний режим з 1 листопада: що це означає

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 13:19
У Києві вводять єдиний швидкісний режим з 1 листопада: що це означає Фото: у Києві вводять єдиний швидкісний режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві вводять єдиний швидкісний режим з 1 листопада. Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі міста:

  • Набережне шосе,
  • Наддніпрянське шосе,
  • Столичне шосе,
  • проспект Бажана,
  • вулиця Саперно-Слобідська,
  • вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків,
  • проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва - 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

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