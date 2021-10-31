У Києві вводять єдиний швидкісний режим з 1 листопада: що це означає
Фото: у Києві вводять єдиний швидкісний режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві вводять єдиний швидкісний режим з 1 листопада. Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі міста:
- Набережне шосе,
- Наддніпрянське шосе,
- Столичне шосе,
- проспект Бажана,
- вулиця Саперно-Слобідська,
- вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків,
- проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.
З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва - 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.