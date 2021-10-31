ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября: что это значит

Новина українською →
Киев, Воскресенье 31 октября 2021 13:19
В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября: что это значит Фото: в Киеве вводят единый скоростной режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал заместителя главы КГГА Константина Усова.

Изменят семь участков улично-дорожной сети города:

  • Набережное шоссе,
  • Надднепрянское шоссе,
  • Столичное шоссе,
  • проспект Бажана,
  • улица Саперно-Слободская,
  • улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков,
  • проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения путями Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами