У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві продовжує зменшуватися кількість хворих на грип та ГРВІ. Минулого тижня у столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у ході брифінгу.

"Трохи зменшується у столиці кількість хворих, у яких лікарі діагностують грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих", - зазначив градоначальник.

Серед хворих - більш як 6 тисяч дорослих та понад 3,8 тисячі дітей. Понад 43% хворих дітей - шкільного віку.

Крім того, до медзакладів госпіталізували 639 осіб, серед яких 56 дітей.