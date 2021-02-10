В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Киеве продолжает уменьшаться количество больных гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных.
"Немного уменьшается в столице количество больных, у которых врачи диагностируют грипп и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных", - отметил градоначальник.
Среди заболевших - более 6 тысяч взрослых и более 3,8 тысячи детей. Более 43% больных детей - школьного возраста.
Кроме того, в медучреждения госпитализированы 639 человек, среди которых 56 детей.
Напомним, в первую неделю 2021 года в Украине выявили 89 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность заболеваемости была на 51,4% меньше эпидемиологического порога.
Как писало РБК-Украина, в период с 11 по 17 января в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом. Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 тысячи детей, половина из них - школьники.