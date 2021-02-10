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В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 12:24
В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве продолжает уменьшаться количество больных гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга.

"Немного уменьшается в столице количество больных, у которых врачи диагностируют грипп и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных", - отметил градоначальник.

Среди заболевших - более 6 тысяч взрослых и более 3,8 тысячи детей. Более 43% больных детей - школьного возраста.

Кроме того, в медучреждения госпитализированы 639 человек, среди которых 56 детей.

Напомним, в первую неделю 2021 года в Украине выявили 89 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность заболеваемости была на 51,4% меньше эпидемиологического порога.

Как писало РБК-Украина, в период с 11 по 17 января в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом. Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 тысячи детей, половина из них - школьники.

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