У Києві та шести областях ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

У Києві та ще шести областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. В цілому по країні лікарняні ліжка заповнені на 65,4%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, в столиці ліжка в лікарнях заповнені на 75,9%. Також велика заповнюваність ліжок спостерігається у Донецькій (77,4%), Кіровоградській (71%), Луганській (78,9%), Одеській (80,7%), Полтавській (79,9%) і Рівненській областях (71,7 %). В країні немає регіону, де заповнені менш як 50% ліжок.

Всього в Україні введено вже 38 443 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.

Зазначено, що у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус. У середньому по країні цей показник становить 223,2 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області - 385,4. У Києві показник захворюваності становить 229,2.

Таким чином жоден регіон не може послабити карантин.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 6677 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань виявили в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання захворюваності на коронавірус найближчим часом, однак це не буде пов'язано з проведенням місцевих виборів.