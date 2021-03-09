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У Києві протестують проти з'їзду суддів

Автор: РБК-Україна

У Києві на 9 березня запланований з'їзд суддів України, на якому планують призначити кількох суддів Вища рада правосуддя і суддю Конституційного суду. Під стінами Президент готелю, де запланований з'їзд, проходить акція протесту.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Демонстранти прийшли на акцію протесту з плакатами "Ні імітації судової реформи", "Спершу правила, потім конкурс", "Де ти знайдеш такого ангела, як Аваков", "Stop суддівську нечеть".

Під час акції протестувальники запалили фаєри.

Фото: протест проти з'їзду суддів (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що посли країн "Великої сімки" (G7) закликали відкласти призначення Вища рада правосуддя та Конституційний суд. Процес хочуть притримати до встановлення прозорих процесів відбору.

До цього президент Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в Україні. За його словами, це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.

Також президент називав судову систему в Україні .

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