У Києві утворилися затори через снігопад: карта

У понеділок ввечері, 8 лютого, в Києві утворилися суттєві затори через снігопад у місті. Рух ускладнено в центральній частині столиці.
Про це свідчать дані Google maps.
Так, в центрі столиці ускладнено рух на Хрещатику, бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Михайлівській, Грушевського, Шовковичній, Басейній, Володимирській, Мечникова, Жилянській, Великій Житомирській, Саксаганського, Льва Толстого.
Також затори утворилися на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережно-Хрещатицькій, Жилянській, проспекті Лобановського.
Рух також ускладнений на проспекті Степана Бандери, вулицях Олени Теліги, Дегтярівській, Новокостянтинівській, Кирилівській, Богатирській, Автозаводській, Оболонському проспекті, проспекті Правди.
Серйозні ускладнення руху на Південному мосту, мости Метро і Патона, а також на Північному і Дарницькому мостах.
На лівому березі затори утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровської набережної, Харківському шосе, вулиці Урлівській, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Дарницькому шосе.
Тягнучки також спостерігаються на проспекті Соборності, проспекті Миру, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Будівельників і бульварі Верховної ради, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулиці Оноре де Бальзака.
Нагадаємо, в Києві збережуться складні погодні умови: хуртовини, ожеледь, а вночі - значний сніг.
Зазначимо, Україну з самого ранку 8 лютого снігопади накрили. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.