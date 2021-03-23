У Києві знову можуть запровадити спецперепустки для транспорту: в КМДА назвали умову

Поки що запровадження спецперепусток для користування громадським транспортом у Києві не передбачено. Однак якщо епідеміологічна ситуація в столиці не покращуватиметься, то такі обмеження можуть бути запроваджені.

Про це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації заявив в ефірі "Україна 24".

На питання журналістки, чи планується наразі запровадження спецперепусток, Поворозник відповів: "Поки що ні. Але якщо ситуація не буде, скажімо, йти на краще в частині захворюваності і госпіталізацій, то ми будемо змушені вводити і спецперепустки, аж до зупинки транспорту, переходити на спецрежим роботи транспорту".

Нагадаємо, під час торішнього весняного локдауну у Києві діяв режим спецперепусток на користування громадським транспортом, які отримували від роботодавців лише співробітники підприємств та організацій, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.

Напередодні, 22 березня, Поворозник пояснив, що Кабмін надав право регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо роботи транспорту, коли регіон переходить у "червону" зону.

Він поінформував, що відповідна комісія КМДА ухвалила рішення дозволити наземному транспорту столиці та метрополітену працювати, проте з наповненістю не більше 50% місць.

З 20 березня в Києві запроваджено локдаун. Жорсткий карантин діятиме три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, роботу закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе та ресторанах.

Раніше Віталій Кличко заявив, що не в захваті від локдауну, але змушений брати на себе відповідальність заради порятунку життя киян.