У Києві через зливи підтоплено шість вулиць

У Києві через зливи підтоплені проїжджі частини шести вулиць. Через це на цих ділянках ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція столиці.

Проїжджа частина затоплена чи підтоплена на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській та Пилипа Козицького.

Через затоплення на вулицях Пріорській та Автозаводській партуль перенаправляє автомобілі на вулицю Вишгородську.

Нагадаємо, що на суботу на більшій частині України синоптики обіцяли дощі. У Ківі сьогодні також йде дощ, температура коливатиметься в межах від +11 до +13 градусів.

У неділю в Україні очікується суха погода, але з істотним похолоданням.