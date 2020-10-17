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В Киеве из-за ливня подтоплены шесть улиц

Новина українською → Киев, Суббота 17 октября 2020 12:26
В Киеве из-за ливня подтоплены шесть улиц Фото: затопленная улица в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части шести улиц. Из-за этого на этих участках усложнено движение транспорта.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Напомним, что на субботу на большей части Украины синоптики обещали дожди. В Киве сегодня также идет дождь, температура будет колебаться в пределах от +11 до +13 градусов.

В воскресенье в Украине ожидается сухая погода, но с существенным похолоданием.

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