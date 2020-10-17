В Киеве из-за ливня подтоплены шесть улиц
Фото: затопленная улица в Киеве (РБК-Украина)
В Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части шести улиц. Из-за этого на этих участках усложнено движение транспорта.
Об этом сообщает патрульная полиция столицы.
Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.
Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.
Напомним, что на субботу на большей части Украины синоптики обещали дожди. В Киве сегодня также идет дождь, температура будет колебаться в пределах от +11 до +13 градусов.
В воскресенье в Украине ожидается сухая погода, но с существенным похолоданием.