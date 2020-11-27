У Києві знову госпіталізували рекордне число хворих на COVID-19

У столиці знову госпіталізували рекордне число хворих на COVID-19 - 121 людину. За минулу добу померли 26 людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1520 людей. 26 випадків - летальні. Усього від вірусу померли 1253 киянина. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 121 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив градоначальник.

За його словами, усього підтверджених випадків захворювання у Києві на сьогодні вже 65 539.

Крім того, за минулу добу у столиці захворіли 56 медиків.

Нагадаємо, 23 листопада Кличко повідомив, що в Києві госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу - 112 городян.

Як писало РБК-Україна, в Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях і у Києві.

Так, український уряд розглядає можливість локдауну на період новорічних вихідних.