У Києві ще не вирішили, як святкувати Новий рік. Враховуватимуть епідситуацію

Міська влада Києва ще вирішує питання щодо святкування новорічних та різдвяних свят в місті. Будуть враховувати епідеміологічну ситуацію у зв'язку з коронавірусом.

Так відповіли на запит РБК-Україна в Департаменті культури Київської міської ради.

У міськраді зазначили, що у серпні провели конкурс щодо на кращий прект щодо святкування новорічних та різдвяних свят на Контрактовій та Софіївській площі.

"Рішення щодо проведення новорічно-різдвяних свят буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації в місті Києва та згідно з відповідними нормативно-правовими актами з питань запобігань поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться у відповіді.

Зазначимо, у столиці Польщі Варшаві скасували всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року, через епідемію COVID-19.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Київ залишився у "помаранчевій" зоні карантину.

Крім того, у Києві та ще шести областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. В цілому по країні лікарняні ліжка заповнені на 65,4%.