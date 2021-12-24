У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка: у чому причина

У транспортному сервісі Києва стався збій. Поки контролери не будуть штрафувати за проїзд без білетів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сповіщення додатку "Київ Цифровий".

Як повідомляється, зараз неможливо купити QR-квиток або поповнити транспортні карти у застосунку "Київ Цифровий". Тому можна використати тільки білети, які купили раніше.

"Ми попередимо контролерів, аби вони не штрафували вас через прикрий збій", - йдеться у повідомленні.