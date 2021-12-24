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У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка: у чому причина

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 12:02
У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка: у чому причина Фото: штрафу за проїзд без квитка у Києві не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У транспортному сервісі Києва стався збій. Поки контролери не будуть штрафувати за проїзд без білетів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сповіщення додатку "Київ Цифровий".

Як повідомляється, зараз неможливо купити QR-квиток або поповнити транспортні карти у застосунку "Київ Цифровий". Тому можна використати тільки білети, які купили раніше.

"Ми попередимо контролерів, аби вони не штрафували вас через прикрий збій", - йдеться у повідомленні.

У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка: у чому причина

Нагадаємо, у Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт.

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