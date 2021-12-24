У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка: у чому причина
Фото: штрафу за проїзд без квитка у Києві не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
У транспортному сервісі Києва стався збій. Поки контролери не будуть штрафувати за проїзд без білетів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сповіщення додатку "Київ Цифровий".
Як повідомляється, зараз неможливо купити QR-квиток або поповнити транспортні карти у застосунку "Київ Цифровий". Тому можна використати тільки білети, які купили раніше.
"Ми попередимо контролерів, аби вони не штрафували вас через прикрий збій", - йдеться у повідомленні.