В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
Фото: штрафа за проезд без билета в Киеве не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
В транспортном сервисе Киева произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оповещение приложения "Киев Цифровой".
Как сообщается, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении "Киев Цифровой". Поэтому можно использовать только билеты, которые купили раньше.
"Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", - говорится в сообщении.