В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина

В транспортном сервисе Киева произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на оповещение приложения "Киев Цифровой".

Как сообщается, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении "Киев Цифровой". Поэтому можно использовать только билеты, которые купили раньше.

"Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", - говорится в сообщении.