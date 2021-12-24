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В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 12:02
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина Фото: штрафа за проезд без билета в Киеве не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В транспортном сервисе Киева произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оповещение приложения "Киев Цифровой".

Как сообщается, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении "Киев Цифровой". Поэтому можно использовать только билеты, которые купили раньше.

"Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", - говорится в сообщении.

В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина

Напомним, в Киеве сбой при покупке билетов в общественный транспорт.

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В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
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