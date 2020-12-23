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У Києві не будуть обмежувати доступ до головної ялинки, - Рубан

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 12:38
У Києві не будуть обмежувати доступ до головної ялинки, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головна ялинка в Києві не буде закрита для відвідування киян і гостей столиці. Карантинні обмеження будуть стосуватися тільки скупчення людей в місцях для розваг.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Закриття ялинки не стоїть під загрозою, на відкритих локаціях передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається, насамперед, питання масового скупчення людей", - зазначив Рубан.

Він також відповів на питання, як буде контролюватися скупчення людей на Софіївській площі з урахуванням того, що на відкриття ялинки 19 грудня було дуже багато людей.

"На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання визначеного режиму, які мають забезпечити розмітку і контролювати певну дистанцію. Якщо це не буде дотримуватися, до даних суб'єктів господарювання будуть застосовуватися заходи... А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки у місцях, де буде святкування, ніяких призупинень не буде. Тільки біля місць для розваг", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть закрити новорічні локації, якщо організатори проігнорують протиепідемічні заходи.

У той же час у Києві не проводитимуть спецперевірки ресторанів і новорічних локацій.

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