У Києві 23 та 24 серпня не будуть вакцинувати населення: причина

У Києві через святкування Дня незалежності України не будуть вакцинувати населення від коронавірусу. Центри вакцинації та пункти щеплення не будуть працювати 23 та 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

"Увага! У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть центр масової вакцинації у МВЦ та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці", - заявили в КМДА.

Киянам, зокрема тим, кому потрібно отримати другу дозу, пропонують вакцинуватися 21-22 серпня. Вакцинація населення відновиться вже починаючи з 25 серпня.