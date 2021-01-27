Київ завтра обмежить в'їзд вантажівок через негоду

У Києві обмежать в'їзд у місто вантажівок 28 січня. Це пов'язано з очікуванням сильного снігопаду в четвер.

Про це повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації.

Обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту діятиме з 6:30 28 січня. Повідомлення про зняття обмежень буде випущено окремо після поліпшення погодних умов.

Мерія Києва закликала водіїв не користуватися особистим автотранспортом під час снігопаду без необхідності, а також підкреслила, що автомобілі, які будуть заважати чистити дороги від снігу, будуть евакуйовувати.

Раніше, Укравтодор закликав водіїв утриматися від поїздок у найближчі два дні у зв'язку зі складними погодними умовами в Україні.

Також синоптики попередили про погіршення погодних умов в Києві. Можливий дощ з переходом в мокрий сніг, а також зниження температури повітря.